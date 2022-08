Są pieniądze na trzeci etap budowy obwodnicy Nowej Soli. Przetarg na wykonawcę będzie ogłoszony na dniach. Kiedy pojedziemy nową trasą?

Inwestycje w Nowej Soli. III etap budowy obwodnicy

Obwodnica Nowej Soli kończy się na zjeździe z wiaduktu na skrzyżowaniu z ulicami Głogowską i Wrocławską. Do tego miejsca prowadzi droga wojewódzka nr 315, która zaczyna się przy węźle S3 i przebiega przez tereny przemysłowe miasta. To budowa tej wojewódzkiej drogi umożliwiła powstanie i rozwój południowej strefy gospodarczej oraz zainteresowanie kolejnych firm zakupem działek i otwieraniem kolejnych fabryk przy tej trasie. Starania o III etap budowy południowej obwodnicy trwały od lat. Dzięki współpracy samorządów ustalono, że 15 milionów złotych wyłoży Województwo Lubuskie, a 8 milionów – miasto Nowa Sól. Przyznana kwota dofinansowania to 23 mln zł. Znana dzisiaj wartość inwestycji to 46,1 mln zł.

Brakujące niecałe dwa kilometry wyprowadzi z miasta ruch ciężkich samochodów kierujących się na Wolsztyn i Sławę oraz z tych kierunków na Zielona Górę.

III etap obwodnicy to odcinek 1,7 kilometra. Połączy on wiadukt w ciągu drogi nr 315 z mostem na Odrze. Nie trzeba będzie jechać, jak do tej pory, ul. Południową. Powstanie nowy odcinek, który będzie przebiegał w miejscu jeszcze obecnej zabudowy jednorodzinnej.