Zuchwała kradzież w Nowej Soli. Mieszkańcy apelują do sąsiadów o pomoc. Może ktoś widział złodziei?

Pani Katarzyna po drugiej kradzieży nie wytrzymała i zawiadomiła naszą redakcję, bo może ktoś coś wie na ten temat, może coś widział. Najpierw w nocy z 16 na 17 lipca ze skwerku przy nowym bloku przy ul. Arciszewskiego w Nowej Soli ktoś ukradł cztery katalpy. To piękne, ozdobne drzewka. W ostatni weekend złodziej wrócił. Tym razem zabrał sześć sztuk cisów i kilkanaście sztuk traw.

– Tak bardzo chcemy, aby nasze miasto wyglądało pięknie. A teraz aż serce pęka. To taka zuchwała kradzież – przyznaje pani Katarzyna. – Proszę, jeśli ktoś coś wie na ten temat, niech zawiadomi policję. Sprawa jest zgłoszona.

Nowy blok należy do wspólnoty mieszkaniowej. – To przecież był wkład naszych mieszkańców w upiększenie miasta – dodaje nowosolanka.