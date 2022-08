Co będzie z lipami w Broniszowie? Jest znana maksymalna liczba drzew, które mogą nie przetrwać inwestycji

Co będzie z lipami w Broniszowie?

– Gmina nie pozwoli na wycinkę drzew w Broniszowie – skomentował nasz poprzedni artykuł w tej sprawie burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek na Facebooku i zasugerował: – Tam wystarczy wymiana nawierzchni tak, jak robiliśmy to w innych miejscowościach. A nie inwestycja za kilka milionów, a później chodniki zarastają.

I chociaż tylko wynik głosowania wskazałby, ilu jest we wsi zwolenników inwestycji drogowej, a ilu przeciwników, a takiego nie było, to już wiadomo, że zwolenników inwestycji we wsi jest więcej.

Zdaniem Andrzeja Staroszczuka, radnego powiatowego, członka zarządu powiatu nowosolskiego, a przede wszystkim pomysłodawcy inwestycji, zdecydowana większość uczestników czwartkowego zebrania była za inwestycją w przedstawionej formie, a ponad 90 procent jest za samą inwestycją.