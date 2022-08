Nowa Sól cała w kwiatach. Tym razem trzeba walczyć nie tylko ze złodziejami roślin, ale i upałem. Zobacz zdjęcia

Nowa Sól na zdjęciach. Miasto w kwiatach

Jak co roku Nowa Sól latem jeszcze bardziej pięknieje dzięki kolorowych roślinom, posadzonym w centrum i na obrzeżach. Tym razem utrzymanie tysięcy roślin w dobrej kondycji ze względu na upały jest dużym wyzwaniem dla służb miejskich. Kilka lat temu w sezonie potrzeba było ponad czterech tysięcy litrów wody dziennie, aby podlać wszystkie. A na każdy sezon są sadzone tysiące sztuk.

Nie tylko upał nie sprzyja roślinom, ale też złodzieje i wandale. W ubiegłym roku na skwerach pojawiły się tabliczki z wizerunkiem Solusia - największego krasnala, który wręcz zaklinał każdego, komu przyszłaby do głowy kradzież lub zniszczenie roślin. Tabliczki z rymowankami pojawiły się wtedy w miejscach, z których ozdobne rośliny są kradzione najczęściej. W tym roku miasto umieściło duże metki w wielu miejscach w mieście, które przypominają, jak duże trzeba ponieść koszty napraw zniszczeń lub kradzieży i co za takie pieniądze można kupić dla miasta.