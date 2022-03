Pomiędzy Bytomiem Odrzańskim a Siedliskiem przydałby się prom. Za chwilę jeden taki może być wolny. Ale czy uda się go przejąć?

Na drogach powiatu zielonogórskiego. Czy da się przenieść prom z Milska?

Bytom Odrzański i Siedlisko to dwa pełne uroku miasteczka po dwóch stronach Odry. Łączył je piękny most, ale ten jest już tylko na starych zdjęciach i pocztówkach. Został zniszczony w 1945 roku i później rozebrany. W latach 90. pływał prom. Potem pływała łódź, ale kiedy umarł przewoźnik, skończyła się i ta możliwość komunikacji między gminami. Tymczasem w niedalekim Milsku buduje się most. Właśnie betonowany jest ostatni element ustroju nośnego tego mostu. Prom tam jeszcze pływa, ale jasne wydaje się, że nie będzie potrzebny. Można by go uruchomić pomiędzy Siedliskiem, a Bytomiem Odrzańskim. Podpisy pod petycją w tej sprawie zbiera Marcin Kula, radny powiatu nowosolskiego, mieszkaniec Siedliska.