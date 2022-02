To nie jest uśmiech Giocondy, ale może sprawić, że to miasteczko niedaleko Nowej Soli będzie jeszcze bardziej sławne

Nie przypomina uśmiechu Giocondy, ale może sprawić, że to miasteczko nad Odrą w powiecie nowosolskim, będzie znane też z tego uśmiechu. To Bytom Odrzański. Miejscowość, która w ostatnich latach bardzo się zmieniła i już jest turystyczną perełką regionu. Autor bloga "Idę albo nie idę" przyjechał tutaj na wycieczkę i zgodził się pokazać piękne zdjęcia. Przejdź do galerii i zobacz więcej ujęć >>>

Blog "Idę albo nie idę"/Facebook