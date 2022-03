Zabytkowy ratusz w Bytomiu Odrzańskim jest nieczynny od ponad dwóch lat. Weszliśmy do środka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda wielki remont

Warto zobaczyć w Bytomiu Odrzańskim. Ratusz

Wciąż trwa remont ratusza w Bytomiu Odrzańskim. Inwestycja okazała się trudna do zakończenia. Wprawdzie mówi się o nowym terminie oddania obiektu do użytku, ale burmistrz nie chce go za bardzo podawać. Wcześniejszy był z czerwca ubiegłego roku. Jacek Sauter mówi za to wprost: – Nie ma dnia, żebym nie żałował, że rozpocząłem tę inwestycję. Trzeba było to zostawić młodszemu pokoleniu.