Miliony na inwestycje w Kożuchowie w 2024 roku. Co planuje gmina zmienić i zmodernizować? WIDEO

Projekt budżetu Kożuchowa. Na co gmina chce wydać pieniądze?

Planowane dochody Kożuchowa na przyszły rok to prawie 83 miliony złotych. Wydatki budżetu to prawie 90 milionów złotych. Burmistrz Paweł Jagasek złożył do biura rady projekt budżetu, a mieszkańców poinformował w mediach społecznościowych o planowanych inwestycjach.

Wśród niemal 30 zadań jest kilka wielomilionowych. Najwyższa planowana do wydania kwota dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym to koszt 5 mln zł. Przed świętami ma być gotowa dokumentacja projektowa.

Spora kwota zapisana jest też na budowę strzelnicy w Radwanowie (4,1 mln zł). To pieniądze z rządowego programu „Strzelnica w powiecie”.

Na zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Daszyńskiego w Kożuchowie planowane wydatki to 2,2 mln zł. W przyszłym roku planowana jest też m.in. przebudowa mostku w fosie przy ul. Spacerowej w Kożuchowie, a także I etap budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej i zagospodarowanie skweru przy rogu ul. Zielonogórskiej/Garbarskiej w Kożuchowie.