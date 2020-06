Rewolucję przechodzi ratusz w Bytomiu Odrzańskim. Stropy są już pozbawione gliny i kamieni sprzed czterystu lat. Jak jest w środku?

– Codziennie konserwatorzy odkrywają w ratuszu ciekawostki, to jest fajne, ale nie dla inwestora, bo każde nowe odkrycie wymusza nowe działania, za które musimy płacić – przyznaje burmistrz Bytomia Odrzańskiego Jacek Sauter.

– To prawdziwa rewolucja – mówi o pracach w zabytkowym ratuszu burmistrz Bytomia Odrzańskiego Jacek Sauter. Nasz fotoreporter był pierwszą osobą z mediów, która mogła wejść na teren budowy. Dzięki temu możemy zobaczyć, jaki ogromny zakres prac jest wykonywany. Remont zabytkowego ratusza w Bytomiu Odrzańskim Trwają prace przy remoncie zabytkowego obiektu. Ratusz zrobił się lżejszy o kilkadziesiąt ton gliny i kamieni, z których budowane były stropy 400 lat temu. Szczerze powiem, że nie ma dnia, żebym nie żałował decyzji o przystąpieniu do remontu. – Szczerze powiem, że nie ma dnia, żebym nie żałował decyzji o przystąpieniu do remontu - przyznaje burmistrz Jacek Sauter. – Niestety, zrobiliśmy to za wcześnie, gdyby człowiek zdawał sobie sprawę, jaka epidemia nas czeka, to ratusz musiałby poczekać. A mówię te gorzkie słowa dlatego, że codziennie konserwatorzy odkrywają nowości, ciekawostki, to jest fajne, ale nie dla inwestora, bo każde nowe odkrycie wymusza nowe działania, za które musimy płacić.

O odkryciach z renesansu pisaliśmy w maju tego roku. W niewielkiej izbie na parterze odkryto niezwykle rzadko spotykane elementy do zawieszenia wagi miejskiej. Znalezisk było więcej.

Będzie winda i główne wejście od podwórza – W ratuszu będzie rewolucja, taka przebudowa, jakiej w historii tego obiektu jeszcze nie było – zapowiada burmistrz.

Zmieniony będzie rozkład pomieszczeń, do których byli przyzwyczajeni pracownicy i mieszkańcy. W innych miejscach będą pracować burmistrz i radni. Zmian będzie więcej.

Główne wejście do ratusza będzie od strony podwórza, tam też będzie winda. – Budujemy klatkę schodową od podwórka, bo jednym z ważnych celów remontu jest dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Główne wejście do ratusza będzie od strony podwórza, tam też będzie winda – wymienia J. Sauter.

Koniec prac w bytomskim ratuszu za rok Na czas remontu ratusza w Bytomiu Odrzańskim urząd miejski działa w budynku przy ul. Sadowej 4. Termin zakończenia inwestycji jest planowany na czerwiec 2021 roku. Zdaniem burmistrza będzie dotrzymany.

Bardzo martwię się, czy będziemy mieli, z czego pokryć zobowiązania z tej umowy wynikające. – Cieszymy się, że firma pracuje, bo przecież inaczej z kłopotami gospodarczymi nie będziemy walczyć, jak tylko przez inwestycje. Natomiast bardzo martwię się, czy będziemy mieli, z czego pokryć zobowiązania z tej umowy wynikające. Mamy stosy podań o umorzenie podatków. Wiadomo, że samorząd własnym przedsiębiorcom w pierwszej kolejności pomóc powinien. A to oznacza mniejsze wpływy do budżetu - przyznaje burmistrz Bytomia Odrzańskiego. - To nam spędza sen z powiek.

Kopalnia miedzi w powiecie nowosolskim? - Może trzeba było poczekać na tę kopalnię miedzi? - zastanawia się Jacek Sauter z uśmiechem. - Bytom Odrzański kiedyś będzie bogaty i wtedy moi następcy nie mieliby takich problemów finansowych, jakie my będziemy mieli teraz. Bo dzisiaj w tak trudnych czasach gmina z 20-milionowym budżetem realizuje inwestycje o wartości 40 milionów złotych, są to: remont kościoła ewangelickiego, rewitalizacja zaplecza rynku, remont ratusza i budowa bytomskich błoni. To są cztery wielkie projekty, które trafiły niestety na zły czas.