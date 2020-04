Są jak bliźnięta, ale jeden z nich jest w dramatycznym stanie, a drugi wypiękniał. Zobaczcie hotele budowane na cześć igrzysk w Moskwie

W przerażającym stanie jest dzisiaj hotel Podgrodzie o charakterystycznym okrągłym kształcie w Sulechowie. Drugi, bliźniaczy zajazd wybudowany również w 1980 roku, ale w Nowej Soli, na pograniczu Otynia, wygląda imponująco. Dla nowosolskiego historia okazała łaskawa, dla sulechowskiego okrutna. Oba powstały na cześć olimpiady w Moskwie.

Zajazd w Sulechowie. Historia kryminalna

O zajeździe Podgrodzie było głośno w marcu 1999 roku. To wtedy huczało o zabójstwie zielonogórskiego policjanta w Sulechowie. Były jego imieniny. "Najpierw wybrali się do Ochli, później do lokalu nocnego w sulechowskim Podgrodziu. A tam zamknięte drzwi, za którymi chronił się żeński personel. Dopiero telefon do właściciela Mariana G. sprawił, że Mariusz I., Marek S., Andrzej C. i Piotr F. weszli do środka. Ale stwierdzili, że alkohol jest tu za drogi i kupili procenty w pobliskiej stacji benzynowej" - czytamy w archiwalnym artykule Gazety Lubuskiej: W marcu 1999 roku w Sulechowie doszło do zabójstwa zielonogórskiego policjanta