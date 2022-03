Pijany kierowca jechał S3 w kierunku Nowej Soli. Rozbił samochód na barierce. Pięć tysięcy złotych kary, to tylko początek

Na drogach. Lubuskie wypadki

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę, 27 lutego w nocy na drodze S3. Kierujący Volkswagenem 46-letni mieszkaniec województwa łódzkiego, jadąc z Zielonej Góry w kierunku Nowej Soli spowodował kolizję drogową wjeżdżając w barierki energochłonne.

Policję powiadomił świadek zdarzenia, który jechał za volkswagenem. Przekazał też policjantom nagranie, na którym widać, że 46-latek miał problemy z opanowaniem pojazdu.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał 1,5 promila. Trafił on izby wytrzeźwień, a jego pojazd został odholowany na parking strzeżony.

46-latek po wytrzeźwieniu został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. zł. Policjanci skierowali do sądu sprawę za jazdę w stanie nietrzeźwości, gdzie sąd zasądzi zgodnie z przepisami obligatoryjną karę grzywny w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata.