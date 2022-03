Rannych z wypadku autobusu koło Nowej Soli zabrały cztery karetki pogotowia i śmigłowiec. Trafili do szpitali w Nowej Soli i Zielonej Górze

Na drogach powiatu nowosolskiego. Wypadek autobusu

Do wypadku z udziałem autobusu i samochodu osobowego doszło we wtorek, 1 marca, ok. godz. 15 na trasie Otyń – Ługi niedaleko Nowej Soli.

– Autobus uderzył w drzewo. Na miejscu była zablokowana droga. Policjanci i strażacy udzielali poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej – relacjonuje mł. asp. Justyna Sęczkowska, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Jedna osoba została przetransportowana helikopterem do szpitala w Zielonej Górze, a cztery osoby do wielospecjalistycznego szpitala w Nowej Soli. Odniesione obrażenia będą wymagały leczenia powyżej siedmiu dni, dlatego zdarzenie policja zakwalifikowała, jako wypadek.