Zobacz z bliska elementy tej niesamowitej mozaiki, która zdobi frontową ścianę SP nr 8 w Nowej Soli. Pamiętacie jak powstała?[ZDJĘCIA]

Kiedy dwadzieścia lat temu ekipa Jerzego Ceglarka (tworzyli je pracownicy w ramach robót publicznych przez ponad 30 lat) zakończyła remont szkoły , stały jeszcze rusztowania, pojawił się pomysł na wykorzystanie frontowej ściany. – Powiedział, że mam trzy tygodnie i już można tam zacząć. Trwało dłużej. Nic wcześniej nie było zaplanowanego. Pomysł był spontaniczny. To była prawdziwa przygoda dla wielu młodych ludzi – opowiada artystka z Nowej Soli Grażyna Graszka, pod której kierunkiem powstawało to dzieło. – Panu Jurkowi należy się wielkie uznanie. Jak była okazja i jak ktoś chciał coś zrobić, to zawsze pomagał. Wspaniały człowiek. Od maja tego roku Jerzy Ceglarek jest na emeryturze.

Jerzy Ceglarek zaproponował ścianę Grażynie Graszce, bo stworzyła przy Nowosolskim Domu Kultury pracownię ceramiczną "Mozaika", w której wraz z dziećmi przygotowała projekty mozaik dla miasta. Gotowych kompozycji było kilkanaście. Trzeba było dokomponować resztę. A ściana naprawdę spora. To ok. 400 metrów kwadratowych pod artystyczne dzieło.

Pracowałam od wschodu do zachodu słońca. Trwało to do późnej jesieni.

– Pracowałam od wschodu do zachodu słońca. Trwało to do późnej jesieni – wspomina dzisiaj Grażyna Graszka. – Musiałam ścianę przygotować, zatynkować, przyklejać, fugować. Kiedy były dni deszczowe powstawał napis.

W tym czasie do nowosolskiego Domu Kultury przychodziło ok. 300 młodych ludzi z miasta. Brali udział w różnych zajęciach artystycznych. Co więcej mogli swoje artystyczne pasje realizować za granicą, w Niemczech, a to dzięki zaangażowaniu Franka Weihmanna z Senftenbergu. – To był unikalny człowiek – podkreśla pani Grażyna.

Frank Weihmann zmarł w lutym tego roku.