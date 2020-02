Nowosolanie żegnają Franka Weihmanna - przyjaciela miasta

Urząd Miejski w Nowej Soli w sobotę, 8 lutego poinformował o śmierci Franka Weihmanna, który zasłużył się pogłębianiu współpracy pomiędzy Nową Solą a niemieckim Senftenbergiem. Był pierwszym laureatem najważniejszej nagrody w mieście - Odrzany.

Słowa pożegnania z Polski i Niemiec

"Zawsze nas wspomagał... prawdziwy przyjaciel - napisał w komentarzach do informacji urzędu miejskiego Aleksander Tomaszewski, prezes nowosolskiego koła Stowarzyszenia Pomocy im. św. Barta Alberta, które prowadzi noclegownię i jadłodajnię dla ubogich.

"Był wspaniałym człowiekiem" - pisali inni mieszkańcy Nowej Soli. Wiadomość skomentowała także grupa mieszkańców Senfenbergu, która podziękowali za słowa pożegnania. We wpisie podkreślili, że Frank Weihmann miał dużo planów do zrealizowania, był człowiekiem o wielkim sercu, a oni są zszokowani i cierpią z powodu jego śmierci.

Zasłużony dla organizacji spływu tratw Odra Adventure

"Tyle serca włożył w nasze pływanie tratwami Odra Adventure po rzece, która połączyła nas zanim znikły granice" - tymi słowami żegna działacza Wojciech Olszewski.