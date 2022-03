Do tej kamienicy w Nowej Soli nie można wejść. Udało się tylko grupie Urbex Karolat. Zobacz zdjęcia ze środka dawnej komendy policji

Siedziba KPP w Nowej Soli. 21 marca przypada rocznica

Siedziba Komendy Powiatowej Policji przy ul. Piłsudskiego w Nowej Soli funkcjonowała jeszcze do marca 2014 roku. To wtedy nastąpiła przeprowadzka do nowego obiektu przy ul. Północnej. Budowa trwała od września 2012 roku do lutego 2014 r. i kosztowała 21 milionów złotych.

Uroczyste otwarcie nastąpiło 21 marca 2014 roku. Stara siedziba nie spełniała obowiązujących obecnie standardów.

- Wiekowy budynek, pomimo zlokalizowania w centrum miasta, nie gwarantował odpowiednich warunków obsługi interesantów, a jego kompleksowy remont nie był uzasadniony ekonomicznie - informowała Komenda Wojewódzkiej Policji w 2014 roku. - Nieruchomość nie dawała też szans na gruntowną rozbudowę, której zadaniem byłoby wyodrębnienie nowych pomieszczeń oraz usytuowanie miejsc parkingowych i garaży.

Starania o nowe miejsce zaczęły się znacznie wcześniej. Już w 2008 roku podpisany został akt notarialny, w którym władze samorządowe Nowej Soli przekazały Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. dwuhektarową, niezabudowaną działkę przy ulicy Północnej.