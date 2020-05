Jerzy Ceglarek to człowiek-orkiestra, niezwykle pracowity, oddany Nowej Soli i skromny – ocenia prezydent. Właśnie zaczął emeryturę

Łapiemy pana Jurka na działce pod Nową Solą. – Pracuję na swoim. Bardzo lubię ziemię. Mam kawałek i sobie uprawiam – opowiada, kiedy pytamy, czym się zajmuje w pierwszych dniach emerytury. – To coś pięknego. Mam różne warzywa, pomidorki, ogóreczki. Jednych rzeczy się uczę, inne kontynuuję. To moja ucieczka od tego, co się dzieje. Tutaj jest pięknie, są ptaki, nie ma ludzi. To taka oaza szczęścia. Każdemu polecam. Jerzy Ceglarek przeszedł na emeryturę po 28 latach pracy w urzędzie miejskim. Pierwszego maja zaczął nowy etap w życiu.

– Pan na działce, to jak teraz będzie mówiło się o ekipie Ceglarka? – dopytujemy. – Nie wiadomo, czy będą kontynuowane roboty publiczne – przyznaje nasz rozmówca. – To było kiedyś ponad 300 ludzi. Zrobiliśmy elewacje stu budynków w mieście. Remontowaliśmy klatki schodowe. Ludzie wychodzili z bezrobocia. Ciężko było zdobywać materiały. Później zaczęły się czasy nowych robót. Kładliśmy ciągi piesze.

Zamiast wysypisk śmieci tereny rekreacyjne

– Jak przyszedł pan prezydent Wadim Tyszkiewicz, po burzy mózgów stwierdziliśmy, że możemy ruszyć wysypiska śmieci za LOK-iem. Tam teraz jest Park Krasnala I i II – opowiada Jerzy Ceglarek. I dodaje, że po pewnym czasie udało się dogadać z działkowcami, którzy obok mają działki, współpraca trwa do dzisiaj. – Nie rozumieli naszej inicjatywy. Nie wiedzieli, co chcemy robić. Jeżeli ludzie nie wierzą sobie nawzajem, nie będą współpracować. Kiedy ludzie zobaczyli, że to, co było obiecane, jest realizowane przez osoby, które my szkolimy, to uwierzyli nam.

Jerzy Ceglarek podkreśla, że miał wokół siebie wspaniałych ludzi. Wielu z nich już nie żyje. – Oddali miastu wielkie zasługi z intelektu i umiejętności działania – wspomina.

Kiedy gotowy był Park Krasnala I i II ekipa Jerzego Ceglarka zabrała się za całe miasto. W ramach robót publicznych dbano o zimowe utrzymanie, ukwiecenie i sprzątanie miasta. – Kupiliśmy zamiatarkę i przeszkoliliśmy ludzi, żeby można było ją użytkować. Mieliśmy wspaniałą współpracę z urzędem pracy. Załatwialiśmy sprawy na telefon. Urząd wiedział, że to, co robimy ma sens. Były takie lata, że 1,6 mln zł na rok kosztowały roboty publiczne, czyli płace i materiały, a wartość prac, jakie robiliśmy z kosztorysów przekraczała 3,5 mln zł. To było wnoszenie do miasta aportem środków, które można było użyć na inne cele.

Ostatnio ekipa liczyła ok. 60 ludzi. – Skupiliśmy się na dużej pomocy szkołom i przedszkolom – dodaje wieloletni szef robót publicznych.