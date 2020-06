To był udany koncert. Nowosolanie byli zachwyceni. - Bardzo serdeczna publiczność - podkreśla artysta Tomasz Radziszewski

Na ten koncert do kościoła przyszło więcej ludzi niż na mszę. - Zapamiętajcie ten duet - stwierdził potem Andrzej Petreczko. Czy Tomasz Radziszewski i Eva Pola Czyżewska jeszcze wystąpią w Nowej Soli? To możliwe. A tymczasem ukazała się debiutancka płyta artysty.

Tomasz Radziszewski wystąpił z Evą Polą Czyżewską w kościele pw. św Antoniego w Nowej Soli 9 czerwca. - Dusza nakarmiona! Miód na serce! Zapamiętajcie ten duet! - napisał po koncercie Andrzej Petreczko, przewodniczący rady miasta Wspólny koncert w kościele pw. św. Antoniego Koncert dwojga artystów odbył się w dwóch częściach. W jednej wystąpił Tomasz Radziszewaki solo, w drugiej razem wykonali pięć utworów. - Mieliśmy tylko jedną próbę - przyznają. - Ale okazało się że muzyka sama prowadzi, nie trzeba było ustalać, w którym momencie trzeba zagrać wolniej, w którym szybciej. Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni ilością osób, które przyszły na koncert. - Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni ilością osób, które przyszły na koncert - podkreśla pan Tomasz. - Rozmawiałem z paroma osobami i dowiedziałem się, że było ich ponad dwukrotnie więcej, niż na mszy poprzedzającej koncert. Publiczność była bardzo serdeczna, a to nas jeszcze bardziej zachęca do kolejnych występów. Jako nowosolanin mam dostęp do całkiem pięknych miejsc, więc na pewno coś się będzie organizować.

Eva Pola Czyżewska zachwyciła śpiewem Eva Pola Czyżewska jest na drugim roku studiów licencjackich na Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie skrzypiec. - Ze śpiewaniem wyszło przypadkowo. Tomek i odkrył, i zaszczepił we mnie chęć do śpiewania i rozwijania talentu. Koncert w Nowej Soli był moim pierwszym od początku pandemii - mówi pani Pola.

Jak posłuchałem, to powiem, kolana mi się miękko ugięły. Współpraca zaczęła się od przypadku. - Zaczęliśmy rozmawiać o muzyce, mojej debiutanckiej płycie, i tak od słowa do słowa, Pola powiedziała, że nagrała kiedyś piosenkę. Jak posłuchałem, to powiem, kolana mi się miękko ugięły - opowiada pan Tomasz. - Wyciągnąłem gitarę i zaczęliśmy. I to, co się stało w niespełna dwie godziny, taka intensywność sztuki muzycznej miała miejsce w niewielkim pomieszczeniu, i to było dla nas tak zaskakujące i niesamowite, że przyrzekliśmy sobie nie zmarnować tej szansy. I tak się stało. Podczas kwarantanny udało się nam się nagrać kilka piosenek - opowiada Tomasz Radziszewski.

Nowosolanie robią kariery - Czy pochodzenie z Nowej Soli ułatwia, czy utrudnia karierę artystyczną? - dopytujemy.

Nowa Sól jest piękna. Kocham to miasto i uwielbiam tutaj wracać. - Nie ma nic, co mogłoby przeszkadzać - odpowiada Tomasz Radziszewski. - Nowa Sól jest piękna. Kocham to miasto i uwielbiam tutaj wracać. Po ukończeniu edukacji jak wyjechałem do Wrocławia wielokrotnie otrzymywałem zaproszenia, czy to od mojego liceum im. Baczyńskiego, żeby wspomagać je muzycznie, Muzeum Miejskie zaprosiło mnie do udziału w koncercie, z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej raz mi się udało zagrać w domu kultury. Nowa Sól to niewielki ośrodek, ale kulturalnie dzieje się tutaj bardzo dużo. To miejscowość o ogromnym potencjale, który doceniamy i mamy zamiar rozwijać. Nowosolanin wydał debiutancką płytę „Guitar Portrait” taki tytuł nosi album wydany rzez Tomasza Radziszewskiego w maju tego roku. Na płycie można usłyszeć muzykę od późnorenesansowej do dwudziestowiecznej.

Kim jest Tomasz Radziszewski? Artysta muzyk i śpiewak operowy Tomasz Radziszewski jest z Nowej Soli. Skończył Szkołę Muzyczną im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli w klasie gitary klasycznej u Elżbiety Cichockiej oraz Średnią Szkołę Muzyczną II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze w klasie gitary klasycznej u magistra sztuki Jarosława Lewandowskiego. Studiuje na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie gitary. Na tym kierunku jest na czwartym roku. Na drugim kierunku, jakim jest śpiew solowy jest na pierwszym roku licencjackim. Do sukcesów należy m.in. I miejsce na 1. International Classical Guitar Competition, który odbył się w Tallinnie w Estonii.

Pan Tomasz był stypendystą Marszałka Województwa Lubuskiego. Brał udział w projektach operowych Akademii Muzycznej we Wrocławiu „Dziecko i zaklęcia” M. Ravela, „Nowy Don Kichote” i „Karmaniol” St. Moniuszki. Śpiewał także w Warszawskiej Operze Kameralnej w kilku projektach.

