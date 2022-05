Strażacy oświetlili wnętrze kamiennej studni. Na dnie leżał człowiek. Sprawę tragicznej śmierci prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli

Policja w Nowej Soli. Tajemnicza śmierć w studni

To był piątek, 20 maja. Do wsi Broniszów w gminie Kożuchów o godz. 19.30 wezwana została policja i straż pożarna. - Po przybyciu na miejsce zdarzenia zostano rodzinę zaginionej osoby, która poinformowała, że od godz. 16 nie mogą skontaktować się z bratem. Bliscy zaczęli podejrzewać, że mężczyzna mógł wpaść do nieczynnej studni, bo zauważyli załamany kołowrót i brak desek zabezpieczających - wyjaśnia mł. kpt. Sebastian Olczyk, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP.

To była szczególna akcja. Najpierw do studni został spuszczony detektor wielogazowy, który miał ocenić, czy w środku nie ma trujących gazów i czy jest tlen.

– W takich akcjach najpierw do studni spuszcza się detektor wielogazowy, który wskazuje stężenie tlenu, bądź innych gazów niebezpiecznych. Okazało się, że było obniżone stężenie tlenu. Na dole nie ma wymiany powietrza – tłumaczy oficer prasowy komendy straży pożarnej. – Ratownik zabezpieczony w sprzęt ochrony układu oddechowego został spuszczony do poszkodowanego, aby go podjąć. Przy pomocy rozstawionego trójnogu ratowniczego ratownik w aparacie ochrony dróg oddechowych dostał się do mężczyzny.