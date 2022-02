Na drogach powiatu nowosolskiego. Jechał rowerem całą szerokością ulicy. Miał dwa promile, ale nie dostał mandatu

Na drogach powiatu nowosolskiego. Zatrzymany poszukiwany

W środę, 16 lutego, ok. godziny 15 w Nowym Miasteczku policjanci zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę, który poruszał się całą szerokością drogi. To mieszkaniec gminy Nowe Miasteczko (rocznik 1976). Nie dostał mandatu w wysokości 2,5 tysiąca złotych, który w takiej sytuacji się należał.