Nie żyje kobieta potrącona przez autobus na pasach w Nowej Soli. Bliscy proszą świadków wypadku o kontakt. Kto wtedy jechał "trzynastką"? Eliza Gniewek-Juszczak

Wypadek na pasach w Nowej Soli, do którego doszło 15 lutego, okazał się tragiczny. Bliscy zmarłej kobiety proszą o kontakt świadków zdarzenia

Tragiczny okazał się wypadek, do którego doszło we wtorek, 15 lutego na przejściu dla pieszych w Nowej Soli. Zmarła ranna nowosolanka. Bliscy apelują do świadków zdarzenia o kontakt. Ktoś wtedy jechał autobusem linii numer 13. Ktoś musiał też widzieć wypadek z ulicy.