Na drogach Nowej Soli. Jechał bez uprawnień samochodem bez polisy i badań technicznych. I jeszcze miał prawie 0,5 promila

Na drogach Nowej Soli. Sprawa kolizji skończy się w sądzie

W czwartek, 3 lutego, ok. godz. 9.30 w Nowej Soli doszło do kolizji na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej z drogą wojewódzką nr 315. Kiedy przyjechała na miejsce policja, na jaw wyszło mnóstwo błędów, które popełnił sprawca zdarzenia.

– Sprawca kolizji, to obywatel Ukrainy, rocznik 1993. Jechał mercedesem ulicą Wrocławską w kierunku ul. Głogowskiej, zatrzymał się przed znakiem stop, ale ruszył, kiedy przez skrzyżowanie przejeżdżała mieszkanka powiatu nowosolskiego, kierująca audi – relacjonuje mł. asp. Justyna Sęczkowska, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Okazało się, że kierowca nie miał uprawnień do kierowania, dodatkowo miał prawie 0,5 promila alkoholu. Samochód nie miał aktualnych badań technicznych ani polisy.

To był zbieg wielu wykroczeń, dlatego nowosolscy policjanci skierowali sprawę do sądu.