Co znaleźli inspektorzy ochrony środowiska w odpadach z Bobrownik? Są oficjalne wyniki badań pobranych prób z odpadów

Mieszkańcy wsi Bobrowniki w gminie Otyń walczą o czyste środowisko w swojej okolicy. Martwią się o jakość wód gruntowych i drogę we wsi, w której po remoncie już pojawiają się koleiny. Ma to być winą ciężarówek, które zwoziły odpady na dawne wyspisko nowosolskiej fabryki DOZAMET. Odpady mają służyć rekultywacji tego miejsca. Zgodę na taką działalność wydał urząd marszałkowski.

Wyniki badań pobranych prób z odpadów

Otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, który przeprowadził kontrolę interwencyjną, kiedy zaczął się protest mieszkańców przeciwko zwożeniu odpadów w okolice wsi.

"W dniu 13.05.2020 r. Inspektorzy WIOŚ pobrali trzy próby odpadów, które przekazane zostały do analizy morfologicznej Centralnemu Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przeprowadzone badania wykazały, że są to typowe odpady o kodzie 19 05 03, tj. kompost nieodpowiadający wymaganiom" - czytamy w przesłanej odpowiedzi.

W piśmie stwierdzono też, że "odpad ten ze względu na zawartość substancji mineralnych (szkło, kamienie, gruz) nie może być stosowany jako nawóz organiczny na polach, nadaje się natomiast do rekultywacji składowisk odpadów. Określony w trakcie badań kod odpadu zgadza się z dokumentami przewozowymi ciężarówek, z których pobierane były próbki".