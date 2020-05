Nie wytrzymali mieszkańcy wsi Bobrowniki i zablokowali drogę. Nie chcą wpuścić ciężarówek, które jeżdżą na wyspisko, nie wiedzą co one wiozą

Sołtys wsi Weronika Poryszko jest na miejscu blokady. Na swoim profilu na Facebooku publikuje na bieżąco relacje wideo z tego, co się dzieje we wsi.

Od ubiegłego roku trwa rekultywacja dawnego wysypiska śmieci w okolicy wsi Bobrowniki w gminie Otyń. To miejsce, do którego odpady zwoziła w latach 90. nowosolska fabryka DOZAMET. Przez wieś, wyremontowaną niedawno drogą przejeżdżają ciężarówki. Mieszkańcy liczą, że jest ich na dobę kilkanaście jak nie kilkadziesiąt. O sprawie pisaliśmy w naszych artykułach.

Pomysły na rekultywację dawnego wysypiska

- Starostwo jest zadowolone z rekultywacji wysypiska. Ale my pytamy, dlaczego jedne śmieci nawozi się na drugie. Czy nie można było zakryć folią tego, co tam było, nawieźć ziemi i posadzić drzewa? Nie wiemy jak zabezpieczone jest to wysypisko od spodu, czy to co tam jest nie ma wpływu na wody gruntowe - zastanawia się radny Robert Kowalewicz.