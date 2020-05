Burmistrz Otynia apeluje, aby uczestnicy akcji przerwali protest. W poniedziałek będzie spotkanie w sprawie, która poruszyła mieszkańców wsi

Po zatrzymaniu dwóch mieszkańców Bobrownik podczas blokady drogi, zaognia się sytuacja we wsi. Akcja prowadzona jest również w Otyniu. Mieszkańcy nie wykluczają, że pojadą protestować też pod komendę policji.

AKTUALIZACJA - sobota, 16 maja, godz. 13.15

Burmistrz Barbara Wróblewska apeluje do mieszkańców o wstrzymanie się z akcją protestacyjną do poniedziałku. Tego dnia w urzędzie miejskim w Otyniu odbędzie się spotkanie burmistrz, starosty nowosolskiej i szefa firmy zajmującej się rekultywacją wysypiska. - Inwestor zapewnił, że w weekend nie pojadą żadne ciężarówki - informuje burmistrz Otynia. - Czekamy na zmianę organizacji ruchu we wsi Bobrowniki. Burmistrz Barbara Wróblewska wyjaśnia, że wbrew temu, co mówią mieszkańcy, blokada drogi to nielegalny protest. - W obecnej sytuacji prawnej, związanej z epidemią koronawirusa nie są możliwe żadne zgromadzenia. Nie wydałam zgody na taką akcję. Zostałam poinformowana, że ona się odbędzie - mówi w rozmowie z Gazetą Lubuską. Burmistrz wyjaśnia, że w informacji zwrotnej przekazała, że przyjęła tę informację i przekazała Policji.

- Na zebraniu wiejskim tłumaczyłam, że zgromadzenie będzie nielegalne - podkreśla.

W Bobrownikach, w gminie Otyń od rana w sobotę, 16 maja trwa protest mieszkańców i blokada drogi na dawne wysypisko. - Akcja jest legalna. Została zgłoszona do urzędu miejskiego w Otyniu, który wyraził zgodę - tak tłumaczyli uczestnicy protestu. Do wsi przyjechała policja. Dwie osoby zostały zatrzymane. – Pomóżcie nam, policja jest przeciwko nam – prosi mieszkanka wsi.

Policja: to było nielegalne zgromadzenie - Zgodnie z rozporządzeniem z 2 maja nie ma możliwości gromadzenia się – wyjaśnia mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. - Paragraf 14 mówi wyraźnie: jest stan epidemiologiczny i nie ma możliwości gromadzenia się. Rozporządzenie mówi o tym jasno. Według prawa to zgromadzenie było nielegalne.

Zatrzymanie dwóch mieszkańców wsi Sytuacja się zaognia. Przed południem w sobotę, akcja mieszkańców prowadzona jest również w Otyniu. Tam niedaleko miejscowego marketu przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Bobrownik mieszkańcy czekają na kolejne ciężarówki, które będą zmierzać w kierunku ich wsi.

– Zorganizowaliśmy w Otyniu na skrzyżowaniu małe zgromadzenie. Jest nas kilka osób. Nie blokujemy drogi. Czekamy na transport – przyznaje jeden z mieszkańców.

Nie wykluczamy, że pojedziemy z banerami pod komendę policji i będziemy domagali się uwolnienia dwóch zatrzymanych. Emocje są coraz większe. Powodem jest zatrzymanie dwóch mieszkańców wsi. – Nie wykluczamy, że pojedziemy z banerami pod komendę policji i będziemy domagali się uwolnienia dwóch zatrzymanych – zapowiada ich sąsiad.

W sobotę, o godz. 9.50 otrzymaliśmy potwierdzenie z policji, iż podczas blokady drogi w Bobrownikach zatrzymano dwóch protestujących.

- Zatrzymano dwie osoby – informuje mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. – Gdyż naruszyły nietykalność policjanta. Nie może dochodzić do takich sytuacji. Najważniejsza jest ochrona życia i zdrowia. Mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska podkreśla, że gdy będzie dochodziło do łamania prawa, funkcjonariusze będą reagować. – Jeżeli protestować, to w sposób cywilizowany, zgodny z prawem – dodaje mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska i zwraca uwagę, że obecnie, przy tym stanie epidemiologicznym, który trwa, jest w ogóle zakaz zgromadzeń. – Nie może dochodzić do takich sytuacji. Najważniejsza jest ochrona życia i zdrowia – podkreśla oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Akcję nagrała sołtys wsi Weronika Poryszko.

Mieszkańcy wsi Bobrowniki są zbulwersowani akcją policji - Bobrowniki to część społeczeństwa naszego kraju. Każde sołectwo składa się na nasz kraj i tworzymy razem Rzeczpospolitą Polską, gdzie obowiązuje prawo konstytucyjne, prawo zgromadzeń i prawo wypowiadania się. A tymczasem mieszkańcy Bobrownik zostali potraktowani jak podludzie – wyjaśnia jeden z mieszkańców. Policja próbowała usunąć chłopaka z drogi. Przewrócili się razem. I to jest naruszenie nietykalności? Inny tłumaczy, co wydarzyło się przed zatrzymaniem jednego z uczestników blokady. – Policja próbowała usunąć chłopaka z drogi. Przewrócili się razem. I to jest naruszenie nietykalności? Ludzie są zbulwersowani tym zatrzymaniem. Nie wierzą, że były jakieś podstawy prawne – opowiada mężczyzna. Uczestnicy blokady w Bobrownikach i protestu w Otyniu zapewniają, że każdy z nich przestrzega obowiązujących wymogów sanitarnych. – Każdy ma maseczki na twarzy. Blokada w Bobrownikach to legalnie zgłoszone zgromadzenie – mówią.

Zebranie wiejskie z ogromną frekwencją Szczegóły akcji zostały omówione dzień wcześniej, wieczorem na wiejskim boisku podczas zebrania. – Było bardzo, bardzo dużo ludzi. Przyszli miejscowi, ale też przyjechali zamiejscowi. Nawet policja była na tym zebraniu. Co ciekawe i śmieszne, dzisiaj rano policja i pierwszy tir przyjechali do wsi jednocześnie – relacjonuje uczestnik akcji. To się tak szybko nie skończy, będziemy protestować do skutku. Mamy nadzieję, że nasza pani burmistrz też nie odpuści w tej sprawie. Mieszkańcy wsi mówią, że nie chcą być lekceważeni. – To się tak szybko nie skończy, będziemy protestować do skutku. Mamy nadzieję, że nasza pani burmistrz też nie odpuści w tej sprawie – podkreślają.

Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska już kilka dni wcześniej przyznała, że podziela wątpliwości mieszkańców co do przewożonych odpadów ciężarówkami na dawne wysypisko koło wsi, a także droga przez wieś, z której one korzystają nie jest do tego przystosowana.

