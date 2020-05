Mieszkańcy Bobrownik chcą w piątek zawiadomić prokuraturę, a w sobotę zablokować drogę we wsi. Nie wiedzą, co tiry przywożą na wysypisko

– Pismo jest. Na sto procent składamy do prokuratury w piątek. Szykujemy się do zebrania wiejskiego, podczas którego zdecydujemy jak ma wyglądać dwutygodniowa blokada drogi – zapowiada radny gminy Otyń Robert Kowalewicz Przypomnijmy o sprawie napisaliśmy w środę, 13 maja, po tym jak mieszkańcy przez całą noc z 12 na 13 maja blokowali drogę we wsi tak, aby ciężarówki nie mogły dojechać na rekultywowane wysypisko dawnej fabryki z Nowej Soli. Sprawę opisaliśmy w artykule: Mieszkańcy wsi Bobrowniki całą noc blokowali drogę. W czwartek, 14 maja chcą zawiadomić prokuraturę. Kontrolę rozpoczął WIOŚ. Co się dzieje?

Nikt nie wie, co to za materiał jest przywożony, czy taki, który powinien być używany do rekultywacji czy nie.

– Mieszkańcy uważają, że to na to wysypisko nie może być dalej zwożone nie wiadomo co. Nikt nie wie, co to za materiał jest przywożony, czy taki, który powinien być używany do rekultywacji czy nie – mówi radny.

- Tam się zwozi mydło, powidło i inne wianki. Tam jest wszystko. My się boimy, bo tam jest jezioro podziemne, te odpady mogą przenikać do wód gruntowych - martwi się jedna z mieszkanek wsi.

Tiry jadą drogą, która była w ubiegłym roku remontowana. Już pojawiły się koleiny. Kowalewicz obawia się, czy podczas upałów koleiny nie będą jeszcze większe i droga całkiem się wtedy zniszczy. – Taki temat był przerabiany na początku lat 90., kiedy DOZAMET wywoził tutaj swoje odpady. Wtedy kompletnie zniszczona była droga. Nie można było samochodem przejechać – wspomina.