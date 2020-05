- To nie przestępcy, to lokalni patrioci - pisze o kilkunastu mieszkańcach Bobrownik, sołtys tej wsi. Trwa zbiórka na adwokatów dla nich

Zbiórka na adwokata w internecie

Prawie 1800 zł z potrzebnych dziesięciu tysięcy złotych udało się zebrać w poniedziałek, 25 maja do południa na portalu www.zrzutka.pl.

Nasi mieszkańcy, którzy otrzymali zarzuty, stali w obronie naszej miejscowości, naszej gminy i naszej pięknej przyrody.

– Nie są to przestępcy. Są to nasi lokalni patrioci – opisuje zrzutkę sołtys wsi Weronika Poryszko. – Nasi mieszkańcy, którzy otrzymali zarzuty, stali w obronie naszej miejscowości, naszej gminy i naszej pięknej przyrody. Nasze desperackie wystąpienie było wołaniem do ludzi, którzy z naszego wyboru stoją dzisiaj za sterami władzy od szczebla gminy do najwyższych władz województwa, do ludzi, którym to my daliśmy władzę po to, aby nas reprezentowali, występowali w naszym imieniu, ale także po to, aby nas bronili przed zakusami złych ludzi.

Sołtys wsi podkreśla w opisie zbiórki, że nie była to manifestacja polityczna, ale obrona środowiska naturalnego. – Protestowaliśmy po to, abyśmy mogli spacerować, biegać, jeździć na rowerach w czystym środowisku byśmy mogli jeść nasz chleb powszedni, który powstaje ze zdrowych zbóż, których łany rozciągają się wokół składowiska, które chcą nam zafundować.