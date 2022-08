W tej szkole na wsi koło Nowej Soli nie zacznie się nowy rok szkolny 1 ani 2 września, ani w ogóle. Co się stało?

Szkolnego budynku w Stypułowie, w gm. Kożuchów z ulicy nie widać. Jest zasłonięty drzewami. Od września nie będzie też nikogo słychać. Działała tutaj szkoła podstawowa i przedszkole. Obie placówki będą nieczynne.

– Dla nas to był szok, że szkoła się zamyka. Nie było wiadomo, że coś źle się dzieje. Budynek był remontowany. Mieliśmy różne wydarzenia. Była więź ze szkołą – wspomina mama jednego z dzieci Beata Idczak. – Jest nam przykro. Kiedy umiera szkoła, to umiera kultura we wsi.