Ceny na targowisku w Nowej Soli. Wegetariański obiad nie będzie drogi. Można wybrać stare lub młode ziemniaki, kosztują niemal tyle samo

Za pęczek młodej włoszczyzny na zupę w niektórych miejscach zapłacimy tylko 3 zł. Dawno minęły też czasy drogiej pietruszki. Kiedyś kosztowała tyle co kilogram karkówki. Teraz jest po 5 zł. Kilogram marchewki to w wielu miejscach koszt 3 zł.

Można kupić worek zeszłorocznych ziemniaków o wadze 15 kilogramów za 30 lub 20 zł, w zależności od gatunku. Za kilogram starych płaci się 2,50-3 zł. Te nieco droższe to czerwone ziemniaki amerykańskie, denary i lordy. Młode, polskie są niewiele droższe. Kosztują 3,50 - 4 zł za kilogram.

Warzywa, dodatki do kanapek i potraw

Główka sałaty masłowej kosztuje od 1,50 do 2,5 zł. Pęczek zieleniny, zależnie od stoiska i rodzaju, to od 1 zł do 1,80 zł. Główka czosnku kosztuje 2,50 zł.