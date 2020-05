Ile kosztuje paliwo w Nowej Soli? Gdzie jest najtaniej? Czas zatankować do pełna. Wygląda na to, że taniej nie będzie

Taniej nie będzie

Zdrożała już amerykańska ropa naftowa, drożeje też europejska. Rząd RP w środę, 27 maja ogłosił, że za kilka dni wejdą w życie nowe przepisy luzujące wcześniejsze obostrzenia, a to oznacza coraz większy ruch na ulicach, więc też zwiększający się popyt. Wygląda na to, że taniej w najbliższych tygodniach nie będzie. Zatem jeśli tankować do pełna to teraz.

