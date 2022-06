Promenada nad wodą w Nowej Soli, prawie jak w Międzyzdrojach. Kiedy będzie można tędy spacerować?

Inwestycję Wód Polskich pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie” mieszkańcy obserwują z zainteresowaniem od początku prac. W Nowej Soli firma Sinohydro Corporation Limited pracuje na wałach Odry i Czarnej Strugi.

Prace przy Harcerskiej Górce wyglądają mieszkańcom na skończone, stąd podczas Święta Solan wielu nowosolan zastanawiało się, dlaczego wały w tej części nie zostały otwarte do spacerowania. W pobliżu portu można zobaczyć trybunę – widownię. Obok stało wesołe miasteczko i przez kilka dni przechodziły w pobliżu tłumy uczestników święta.

– Udostępnienie do spacerowania części zrealizowanej niedaleko portu w Nowej Soli będzie najprawdopodobniej możliwe dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wydanego przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim, co planowane jest wraz z zakończeniem inwestycji w maju 2023 roku – wyjaśnia Jarosław Garbacz, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. – Niestety do tego czasu, pomimo zrealizowania tam części robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest to teren budowy.