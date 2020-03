Zobaczcie nowe pojazdy nowosolskich strażaków. Mają nowoczesną łódź, furgon i quada

Furgonem można dowozić sprzęt, ludzi i środki gaśnicze na miejsce zdarzenia. To lekki samochód kwatermistrzowski. Służy do logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych. Zmieszczą się w nim trzy osoby. Strażakom bardziej zależało na przestrzeni ładowniczej, a z tyłu jest sporo miejsca.

Nowy quad służy do patrolowania trudno dostępnych miejsc

Drugi pojazd to quad. Służy do przemieszczania ludzi i sprzętu w trudno dostępne miejsca podczas działań ratowniczych np. powodzi, czy pożarów lasów. – Quad ma mocny silnik i przyczepę do transportu, zarówno tego quada jak i np. podczas powodzi, możemy tą przyczepą transportować worki z piaskiem. Quad może służyć też do kontroli wałów przeciwpowodziowych – wyjaśnia st. kpt. Tomasz Duber, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.

Quad przydał się strażakom już kilka razy, kiedy wspierali akcje Powiatowego Lekarza Weterynarii. – Pomagaliśmy w wydobywaniu padłych dzików z trudno dostępnych terenów leśnych. To jest sprzęt jak najbardziej przydatny na co dzień – dodaje nasz rozmówca.