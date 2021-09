Wojsko sprzedaje samochody. Na takie okazje warto pojechać z Nowej Soli do Zielonej Góry, Poznania, a nawet Szczecina

Agencja Mienia Wojskowego. Samochody na sprzedaż

Poszczególne oddziały Agencji Mienia Wojskowego organizują przetargi, w których wystawiają na sprzedaż sprzęt wojskowy. To oczywiście są okazje dla pasjonatów, ale nie tylko bo kupić można też samochody osobowe, ciężarowe, albo autobusy. Wybraliśmy przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się we wrześniu. na takie okazje warto wybrać się do Zielonej Góry, Poznania, a nawet Szczecina.