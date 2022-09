Nocny pościg niedaleko Nowej Soli za kierowcą pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy. Auto nie przeszło przeglądu

Do zdarzenia doszło tuż po północy we wtorek, 6 września na terenie gminy Szlichtyngowa.

- Patrol wschowskiej policji zainteresował się kierowcą osobowego volkswagena, którego jazda wzbudziła podejrzenia, co do stanu trzeźwości kierowcy. Mężczyzna wykonywał gwałtowne manewry i na widok radiowozu skręcił w stronę Starych Drzewiec. Policjanci postanowili sprawdzić przyczyny irracjonalnego zachowania kierowcy i użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych w celu jego zatrzymania. Mężczyzna, zamiast zjechać na pobocze, wjechał na drogę polną, a następnie zaczął gwałtownie cofać - relacjonuje nadkom. Maja Piwowarska, rzeczniczka KPP we Wschowie.