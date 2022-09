W Bytomiu Odrzańskim złodziej lub złodzieje przyszli po cudze pieniądze do bankomatu

Policja z Nowej Soli. Włamanie do bankomatu

- Dziś w nocy w Bytomiu Odrzańskim doszło do usiłowania kradzieży pieniędzy z bankomatu - mówi mł. asp. Justyna Sęczkowska, oficer prasowa KPP w Nowej Soli. - Od zgłoszenia na miejscu pracują policjanci. Trwają oględziny miejsca i inne czynności procesowe. Zabezpieczono monitoring. Ustalamy świadków zdarzenia po to, aby ustalić sprawców przestępstwa.

O sprawie poinformował nas Czytelnik z Bytomia Odrzańskiego. W piątek przez kilka godzin nieczynny był market sieci Biedronka w tej miejscowości. Okazało się, że po godzinie 3 nad ranem doszło do włamania do bankomatu. Zdarzenie potwierdza Komenda Powiatowej Policji w Nowej Soli

Włamanie do bankomatu. Kolejne takie przestępstwo w powiecie nowosolskim

W kwietniu tego roku doszło do włamania do bankomatu tej samej sieci sklepów również w powiecie nowosolskim, w pobliskim Nowym Miasteczku. Wówczas doszło do wybuchu. Kasetki z pieniędzmi zostały skradzione.