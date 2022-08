Nowość na ulubionej przez turystów ścieżce rowerowej Kolej na rower. Trasa jest jeszcze bardziej ciekawa dzięki pasjonatom historii

Warto zobaczyć w powiecie nowosolskim. Ścieżka Kolej na rower

Ścieżka rowerowa Kolej na rower prowadzi dawną linią kolejową nr 371. Liczy 48,6 km. I przebiega w dwóch odcinkach, od Stypułowa do Nowej Soli i z Nowej Soli do Sławocina. Wielu turystów przyjeżdża do Nowej Soli lub Otynia, tam zostawia samochód i zabytkowym mostem w Stanach jedzie często aż do końca ścieżki.

Trasa stała się jeszcze ciekawsza dzięki członkom Stowarzyszenia Grupa Eksploracyjna Polanie, którzy z dofinansowaniem powiatu nowosolskiego przygotowali i zamontowali siedem tablic informacyjnych promujących wiedzę na temat Konotopu i Kolska.

W niedzielę w Konotopie otwarto tablicę i wstawę regionalnych pamiątek.