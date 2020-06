Nie mam żadnej możliwości prowadzenia rekultywacji, co uniemożliwia mi jej zakończenie w terminie - pisze Bartosz Smolak w liście otwartym

Kilkanaście osób dostało wezwania na komendę policji. W poniedziałek, 22 czerwca zakończyła się zbiórka pieniędzy na opłacenie adwokata, który ich reprezentuje. Zebrano ok. 3,6 tys. zł. Ale, co najważniejsze dla mieszkańców, tiry nie jeżdżą przez wieś. Temat był przez nas opisywany w wielu publikacjach.

Od soboty w Bobrownikach ma być strajk. Co się dzieje we wsi?

Na ul. Wiśniowej w Bobrownikach obowiązuje nowa organizacja ruchu która wprowadziła zakaz wjazdu ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 ton. - To powoduje, iż nie mam żadnej możliwości prowadzenia rekultywacji, co uniemożliwia mi jej zakończenie w terminie, w którym spółka zobowiązana jest ją wykonać. Każdy dzień zamknięcia drogi – a sytuacja trwa już od miesiąca – oznacza dla Rekultywacja Odra Bobrowniki sp. z o.o. straty oscylujące wokół kwoty 20 tys. zł - pisze w liście do burmistrz Otynia prezes Bartosz Smolak.

Co dalej w sprawie?

Szef firmy Rekultywacja Odra Bobrowniki wniósł o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Podkreślił, że nie będzie to dla niego korzystne, ale takie się stanie dla gminy, bo roczne wpływy do budżetu z płaconego podatku wyniosą 60 tys. zł.

Prezes zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie nieważności dokumentu Starosty Nowosolskiego zakazującego samochodom ciężarowym przejazdu przez Bobrowniki, a tym samym uniemożliwiającego rekultywację składowiska.

- Niezależnie od powyższego, zwracam się do Pani z prośbą o podjęcie działań mających na celu przywrócenie uprzedniej, wieloletniej organizacji ruchu. Niezrozumiałe jest opowiadanie się za rekultywacją składowiska odpadów, a jednocześnie uniemożliwianie przeprowadzenia tego procesu - pisze w liście prezes Smolak.