Ojciec dziecka zajechał drogę policji i błagał o pomoc. Funckjonariusze stanęli na wysokości zadania. To się wydarzyło niedaleko Nowej Soli

We wtorek 28 kwietnia w samo południe policjanci ze Sławy zauważyli kierującego samochodem osobowym, który wykonywał dość dziwne manewry. W pewnym momencie siedzący za kierownicą mężczyzna znacząco przyspieszył i wyprzedził radiowóz, zatrzymując swój pojazd. Mężczyzna wysiadł z auta i podbiegł do radiowozu. Oświadczył policjantom, że potrzebuje pilnie dostać się do szpitala w Głogowie, ponieważ wiezie 2,5-letniego synka, który pociął sobie rękę stłuczoną szklanką.