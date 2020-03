Na przejściach dla pieszych w Nowej Soli ma być bezpieczniej. Dwanaście takich miejsc zostanie doświetlonych. 30 marca ruszyły prace

W poniedziałek, 30 marca ruszyły prace na pierwszym ze skrzyżowań wyznaczonych w tym roku do unowocześnienia, po to by było bezpieczniej.

Zakres inwestycji

- Doświetlenie przejść dla pieszych polega na montażu dodatkowych słupów i opraw oświetleniowych, zaprojektowanych tak, aby oświetlały pieszego na przejściu - wyjaśnia rzecznik urzędu miejskiego. - Oprawy, które montowane są na niższych, słupach kierują światło pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę. Oznacza to, że pieszy podczas pokonywania jezdni jest doświetlany z boku, co bardzo poprawia jego widoczność. Oprawy tych latarni wyposażone są w żarówki LED, które pozwalają uzyskać jaśniejsze światło przy mniejszym zużyciu prądu.

Miasto planuje, że wszystkie prace powinny zakończyć się do 20 kwietnia. Wykonawcą jest firma z Bytomia Odrzańskiego. Koszt inwestycji to niespełna 74 tysiące złotych.