Na drogach Nowej Soli. Jest nowy objazd. Zobacz, którędy musisz jechać, jeśli potrzebujesz dostać się w tę okolicę

Na drogach Nowej Soli. Objazd

Od poniedziałku, 14 lutego nie wjedziemy na teren dawnej fabryki nici Odra od ul. Wrocławskiej. Obowiązuje objazd.

Co się dzieje w tym miejscu? To część prac w ramach największego projektu miasta na terenie pofabrycznym. W ramach Re Odra powstały m.in. parkingi, nowa wieża, oświetlenie, a także muszla koncertowa w Parku Odry. Wjazd do dawnej fabryki był pełen dziur. Zaczęła się budowa drogi w tym miejscu.

- Planowany koniec całej inwestycji, to trzeci kwartał, czyli jesień tego roku. Natomiast koniec budowy drogi spodziewany jest trochę wcześniej, około połowy roku - wyjaśnia Ewa Batko, rzecznik prasowa Urzędu Miejskiego w Nowej Soli

Wjazd na teren byłego zakładu odbywa się od ulicy Topolowej.