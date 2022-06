"Kawał dobrze spędzonego życia". Orkiestra Dęta Fermata Band z Nowej Soli ma już 20 lat!

Fermata Band ma 20 lat!

To był 10 listopada 2002 r., kiedy odbyła się pierwsza próba zespołu instrumentalnego, który powstał przy parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli. – Była to realizacja pomysłu pana Janusza Gabryelskiego, który właśnie przeszedł na emeryturę po 30 latach prowadzenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Elektryku oraz śp. ks. prałata Józefa Kocoła, zawsze mającego głowę pełną ciekawych planów. Początkowo 13-osobowy zespół szybko rozrósł się w kilkudziesięcioosobową orkiestrę – czytamy na profilu orkiestry Fermata Band na Facebooku.

Fermata Band. „Z rodziny się nie odchodzi”

Muzycy z Nowej Soli. Niektórzy wyczekują prób z niecierpliwością

Hubert Gajewski, dyrygent orkiestry potwierdza, że członkowie Fermaty to nie tylko znajomi z orkiestry, to przyjaciele, którzy się wspierają.

– Nasza orkiestra na pewno jest jak rodzina. Mamy czasami takie sytuacje, że ktoś na chwilę odchodzi, bo ma różne życiowe sprawy, ale zawsze może wrócić. Wspieramy się nawzajem. Jesteśmy znajomymi, przyjaciółki, którzy tworzą tę formację, jaką jest orkiestra. Łączy nas wspólny cel, bo jesteśmy pasjonatami muzyki, ludźmi, którzy kochają to, co robią.

Wszechstronna orkiestra. Repertuar sakralny i świecki

Fermata Band to wszechstronna orkiestra. Jako zespół działający przy parafii pw. św Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli, ma bogaty repertuar sakralnych pieśni, ale to przeszkadza, aby wykonywać również utwory świeckie.

Orkiestra Fermata Band. Dobrze spędzony czas

W latach 2007-2012 dyrygował jako praktykant oraz grał na klarnecie basowym Jarosław Wnorowski. Dzisiaj członek Orkiestry Dętej Zastal w Zielonej Górze i Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze. – Do Fermaty trafiłem dzięki koledze, którzy grał na trąbce. Zachęcił mnie, żeby czasami pomóc. Zacząłem głos trzeciego klarnetu, a potem, jakoś tak po dwóch miesiącach przeszedłem na klarnet basowy, na którym grałem do końca mojej bytności w Fermacie – wspomina Jarosław. – To było sześć lat, a czułem, jakbym przerobił program z 18 lat. Dużo się działo. Były bardzo intensywne próby. Graliśmy mnóstwo bardzo ciekawego i zróżnicowanego programu. To były przeboje muzyki klasycznej, muzyka filmowa i rozrywkowa. Miałem też okazję często być konferansjerem koncertów, ale również spróbować swoich sił, jako dyrygent.

Pierwszym utworem, który dyrygował J. Wnorowski było Intermezzo z opery Carmen, w której skrzypcowe solo zagrała Beata Gołemberska.