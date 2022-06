IV Piątka Św. Wawrzyńca. Ruszyły zapisy. Pierwsi biegacze z Nowej Soli i Zielonej Góry od razu się wpisali

Biegi w powiecie nowosolskim. Bieg Piątka Świętego Wawrzyńca

Piątka Świętego Wawrzyńca to dwa biegi na 5 i 10 km. Wydarzenie odbędzie się 13 sierpnia 2022 r. w miejscowości Borów Wielki w gminie Nowe Miasteczko. Wspólny na obu dystansach start odbędzie się o godzinie 16.00.

Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą drogą elektroniczną do 5 sierpnia. Limit uczestników dla obu dystansów to łącznie 100 osób.

Opłata startowa wynosi dla obu dystansów 50 zł.