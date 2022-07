Brutalny atak na funkcjonariuszy. 40-latek z Nowej Soli pobił policjanta

Atak na funkcjonariuszy

We wtorek, (12 lipca) około godziny 18.00 funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego nowosolskiej jednostki podjęli interwencję wobec mężczyzny, który popełnił wykroczenie, a na widok patrolu zaczął nerwowo się zachowywać.

- Mieszkaniec Nowej Soli, aby uniknąć interwencji, zaczął uciekać. Policjanci jednak szybko go dogonili. Był bardzo pobudzony i agresywny. Policjanci wyczuli też od niego silną woń alkoholu. 40-latek w brutalny sposób uderzał jednego z policjantów, odpychając go i szarpiąc się, chciał doprowadzić do odstąpienia od wykonywanych z nim czynności. Pomimo wzywania mundurowych do zachowania zgodnego z prawem, ten nadal stawiał czynny i bierny opór - przekazuje podinsp. Marcin Maludy, Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.