Znani mieszkańcy Nowej Soli i okolicy. Tak wyglądali w 2005 i 2006 roku. Zobacz zdjęcia z archiwum Gazety Lubuskiej

Mieszkańcy Nowej Soli na zdjęciach. Zobacz, jak się zmienili

Niektóre zdjęcia mają 20 lat, inne 15. To kawał czasu, w którym miasto bardzo się zmieniło, ale też zmieniły się na wielu stanowiskach osoby publiczne. Galeria tych zdjęć budzi wspomnienia. Wprawdzie jakość zdjęć nie należy do najlepszych, pamiętamy, jaki to był papier i kolor biało-czarny też nie sprzyjał, ale miło znów zobaczyć nowosolan z tamtych lat.

Autorami zdjęć są przede wszystkim fotoreporterzy wówczas pracujący w Gazecie Lubuskiej oraz dziennikarze: Krzysztof Koziołek, Tomasz Gawałkiewicz, Jan Reichert, Katarzyna Kozłowska, Ryszard Poprawski,

Mariusz Kapała.