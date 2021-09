10 miejsc w Nowej Soli, które trudno rozpoznać na zdjęciach przed 8-9 lat. Tak bardzo się zmieniły. Zobacz, czy rozpoznasz wszystkie Eliza Gniewek-Juszczak

To jest trudna zagadka. Poznajecie to miejsce w Nowej Soli? Od kilku lat już tak nie wygląda. Chociaż dom po prawej stoi nadal. Zobacz 10 miejsc, które zmieniły się w ostatnich latach niewyobrażalnie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Google Street View Zobacz galerię (21 zdjęć)

Pierwsze zdjęcie to trudna zagadka. To miejsce bardzo się zmieniło. I na pewno trudno je rozpoznać. Dzięki kamerom Google Strett View możemy przenieść się do Nowej Soli z lat 2012 i 2013. To wtedy samochody z kamerami były w mieście pierwszy raz.