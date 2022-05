W czwartek Sąd Rejonowy w Nowej Soli wyrok w sprawie "niewyparzonej mordy". Jakie argumenty obrony i oskarżenia weźmie pod uwagę?

Sprawa w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli. Słowa pomiędzy wójtem, a radną

Od ponad dwóch lat najsłynniejsze zdanie w gminie Nowa Sól brzmi „Nie drzyj się kobieto na mnie, bo mam dosyć twojej niewyparzonej mordy”. Takie słowa wójt do radnej padły na komisji wspólnej rady gminy. Zostały nagrane, zdaniem adwokata wójt Łukasza Cieślaka – bezprawnie, zdaniem prokuratora, jak najbardziej zgodnie z prawem. Czy za te słowa należy się wyrok skazujący? Obrońca podkreśla, że przy wyroku skazującym, nastąpi wygaszenie mandatu i będą musiały odbyć się wybory uzupełniające. – Nie wiem, jacy będą kandydaci, ale wiem, że z niemałymi szansami może przystąpić do wyborów Monika Ostrowska – mówił adwokat. – Taki wyrok to byłaby, nie tylko eliminacja z obecnej kadencji życia politycznego pani Izabeli Bojko, ale też eliminacja na ewentualną przyszłość.