W ciągu miesiąca będzie jasne co w tej sprawie zrobi prokuratura. Zarzut samorządowcowi został postawiony. Przesłuchanie się odbyło

- Wiele razy byłam upokarzana w obecności radnych, bądź na komisjach lub sesjach. Przelała się we mnie czara goryczy i dlatego zgłosiłam do prokuratury karygodne zachowanie wójt, wszystko ma swoje granice - powiedziała Gazecie Lubuskiej radna gminy wiejskiej Nowa Sól Monika Ostrowska i słowa, które padły w ubiegłym roku zgłosiła w prokuraturze. We wcześniejszym artykule prokuratura zapowiedziała postawienie zarzutu wójt gminy wiejskiej Nowa Sól.

Przy okazji artykułu na temat nieporządku na plaży w Jodłowie wójt zabrała głos i podkreśliła, że "trwa akcja za wszelką cenę pompowania krytyki wobec mojej osoby, dokonuje się tego przez pryzmat spraw gminnych".

- Wygląda to tak: na siłę trwa wyszukiwanie problemów na zasadzie, kto komu większą uszczypliwość zrobił, gdzie w lesie leży padłe zwierzę, gdzie bezdomny pies biega po wiosce, jak to mieszkanka niezadowolona jest z lokalizacji przystanku, nawet mam się ustosunkowywać do emocji radnego. Taka nagonka trwa bez końca i może należałoby się do tego przyzwyczaić, ale to jest negatywna ocena nie tylko mojej osoby, ale przede wszystkim ciężko pracującego zespołu ludzi, którzy nie mają żadnych taryf ulgowych w wykonywaniu swoich obowiązków - wyjaśnia wójt I. Bojko. - Jest to w końcu ocena wydawanych przez gminę dochodów, na które składa się cała siedmiotysięczna społeczność gminna. Jest to również ocena naszej gminy i jej miejscowości w prasie wydawanej na całe województwo, z której czerpią wiedzę choćby wojewódzkie organy samorządowe, służby rządowe czy inni mieszkańcy regionu lubuskiego.