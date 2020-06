Będzie zarzut dla wójt gminy wiejskiej Nowa Sól. Jest stanowisko Izabeli Bojko

Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

Rzecznik prokuratury dodaje, że formalne przedstawienie zarzutu podejrzanej i jej przesłuchanie w charakterze podejrzanej nastąpi w najbliższych dniach (termin uzgadniany jest pomiędzy stronami). Prokurator wyjaśnia też, że zgodnie z art. 71 par. 1 kpk za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

Radna miała dość

- Czekam co orzeknie prokuratura i ewentualnie sąd - przyznaje Monika Ostrowska, radna gminy Nowa Sól i wyjaśnia, co się działo: - Wiele razy byłam upokarzana w obecności radnych, bądź na komisjach lub sesjach. Przelała się we mnie czara goryczy i dlatego zgłosiłam do prokuratury karygodne zachowanie wójt, wszystko ma swoje granice.

Komentarz w tej sprawie wójt gminy

- Nie odniosę się do prac prokuratury gdyż nie posiadam takich informacji - odpowiada wójt Izabela Bojko, zgadza się na podanie nazwiska. - Do gminy Nowa Sól przyszłam ciężko pracować. Praca ta polega m.in.na likwidacji wieloletnich zapóźnień, a także na realizacji wielu odważnych, dużych inwestycji. To proces skomplikowany, kosztowny i wymagający wielkiego zaangażowania mojego i całego aparatu urzędniczego. To proces oczekiwany przez mieszkańców.