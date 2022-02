Tajemniczy wyciek w porzuconym zakładzie koło Nowej Soli przeraził mieszkańców. Kto się tym zajmie? Kiedy będzie bezpiecznie? [ZDJĘCIA]

Co się stało na tej wsi? Zdarzenie o znamionach poważnej awarii przemysłowej

Do redakcji zadzwoniła jedna z mieszkanek wsi Zakęcie, w gminie Otyń, koło Nowej Soli, opisując historię zakładu DPV Service, który dawno skończył działalność we wsi. Ale o tym, że był przypomniał nagle, pod koniec grudnia ubiegłego roku, wyciek czarnej, kleistej i śmierdzącej mazi. Wówczas na miejsce zjechali strażacy z PSP w Nowej Soli oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Studzieńca, Przyborowa i Otynia. Na miejscu pracowały też grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

Wypompowano 1300 litrów cieczy do przenośnych zbiorników, a miejsce wycieku zabezpieczono folią. Po firmie innych śladów, oprócz wycieku tajemniczej mazi nie ma.

W połowie stycznia Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ocenił, że „zdarzenie spowodowało zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego w sąsiedztwie zakładu i miało charakter zdarzenia o znamionach poważnej awarii przemysłowej”.