Blisko samego centrum Nowej Soli można kupić ponad osiem hektarów ziemi. Jest data nowej licytacji

Inwestycje w Nowej Soli. Nieruchomość na sprzedaż

Jest szansa, że miejsce to będzie miało nowego właściciela. W czwartek, 24 lutego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli odbędzie się druga licytacja tej części terenu dawnej fabryce. To ponad osiem hektarów.

- Szkoda, że to miejsce od lat jest puste. Od wielu lat mogło już być zagospodarowane i służyć mieszkańcom - stwierdził Czytelnik.

- Przy ul. Piłsudskiego w Nowej Soli, a dokładnie nad Czarną Strugą już dawno mogło powstać osiedle mieszkaniowe - powiedział pan Jan, który ostatnio punktował sprawy w mieście, wołające, jego zdaniem o pomstę do nieba. Tym razem nasz Czytelnik zwrócił uwagę na zielony teren nad Czarną Strugą, na którym kiedyś było składowisko piasków formierskich.

DOZAMET. Nieruchomość na licytacji. Cena wywoławcza

- Nieruchomość położona jest w kompleksie działek, które w przeszłości stanowiły jeden zakład (DOZAMET) przypisany do ul. Piłsudskiego. Obszar tego kompleksu rozciąga się od ul. Piłsudskiego (strona wschodnia) do terenów rolnych i ogrodów działkowych tj. terenów poza obszarem zainwestowania miejskiego (strona zachodnia). Od strony północnej kompleks ten przylega do rzeczki Czarna Struga. Od strony południowej graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej - czytamy opis nieruchomości w ogłoszeniu licytacji.

Działka sklasyfikowana jest jako teren zurbanizowany niezabudowany. Od kilku lat jest częściowo porośnięta krzewami i drzewami.