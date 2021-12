Nowy plac zabaw dla dzieci powstanie w Nowej Soli. Gdzie i kiedy? Co tam będzie?

- Dokumentacja projektowa zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej zakładać będzie wyznaczenie i utwardzenie ciągów pieszych, doświetlenie terenu oraz wprowadzenie infrastruktury służącej do czynnej i biernej rekreacji, w postaci siłowni plenerowej, urządzeń zabawowych dla dzieci, tzw. strefy malucha, huśtawek, trampolin ziemnych oraz małej architektury służącej do wypoczynku - opisuje Ewa Batko, rzecznik prasowa Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.

Zaplanowano posadzenie odpowiedniej zieleni, która odgrodzi teren. Będzie też założony monitoring.

- Ten plac będzie łączył pokolenia. Będzie to nie tylko miejsce do zabawy dla dzieci, ale też dorosłych do aktywnego spędzania czasu. Ale pojawią się też ławeczki, na których będzie można też posiedzieć - podkreśla Sylwia Wojtasik, członek zarządu powiatu i radna powiatowa, która brała udział w spotkaniu.